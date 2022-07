Ese día, el mercado de valores en la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq tendrán sus pantallas oscuras, habrá nula actividad, lo que sucede cada año por lo cual ya no es una sorpresa para los habitantes de este país que ya se acostumbraron a que en estos días no hay actividad bancaria lo largo de todo el territorio estadounidense. sobre los servicios del 4 julio.

La mayoría de las familias aprovecha el fin de semana para viajar y ver a sus seres queridos que se encuentran en otras partes del país o incluso del mundo, aprovechan para hacer una barbacoa, lanzar fuegos artificiales y comprar todo lo necesario para ello, sin embargo, hay lugares y tiendas que no podrán encontrar abiertas por la fecha tan significativa.

Conoce los servicios y negocios que estarán abiertos este 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos por día feriado, una fecha muy especial para este país que es muy patriótico y se preparan con comida , fuegos artificiales y sin trabajo, pero hay algunas áreas que no podrán dejar de atender a la población, de acuerdo al portal de noticias de CNN .

Servicios 4 julio: ¿QUÉ NO ABRIRÁN?

Otro de los servicios que de ninguna manera operará esta fecha es el Servicio Postal de EE. UU. por lo que estará cerrado el lunes y no se enviarán correo ni paquetes. Por ello debe saber que las tiendas UPS no laborarán de manera normal, por lo qu no habrá servicios de recolección o entrega. Pero hay una buena noticia, UPS Express Critical sí atenderá al 1-800-714-8779 o visitando su sitio web.

Por otro lado, los servicios de FedEx Express, Ground y Home Delivery no operarán este lunes 4 de julio. Sin embargo, la compañía sí atenderá algunos de sus servicios críticos. Por su parte, todas las oficinas gubernamentales no esenciales, como el DMV o la biblioteca pública, no trabajarán tanto a nivel local, estatal o federal. Archivado como: Servicios 4 julio