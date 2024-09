Servicio Secreto se lleva a Trump tras disparos cerca de su casa en Florida

La campaña del expresidente republicano no proporcionó de inmediato más detalles.

No quedó claro de inmediato si los disparos reportados estaban dirigidos al candidato presidencial republicano.

Dijo que las autoridades estaban tratando de determinar si los disparos se realizaron cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach o en el terreno.

El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Canelo hace lo que pocos esperaban al acabar su pelea y lanza mensaje inesperado

Trump suele pasar la mañana jugando al golf, antes de almorzar en el Trump International Golf Club West Palm Beach, uno de los tres que posee en el estado.

Desde el intento de asesinato en julio, Trump ha reforzado su seguridad.