Hasta el momento de la redacción de esta nota, autoridades no emitieron alerta de tsunami pese a los fuertes movimientos que se presentaron en la Isla de Nueva Zelanda durante este miércoles 26 de abril de manera constante. Archivado como: Sismos sacuden Nueva Zelanda.

Sismos sacuden Nueva Zelanda. Un hecho alarmante para habitantes de Nueva Zelanda se dio a conocer de manera reciente, durante los artículos de MundoNow hemos sido testigos de muchos hechos catastróficos causados por severos huracanes, tormentas, temblores y esta no es la excepción. Nuevamente tiembla la tierra y dan a conocer que lugares salieron afectados.

Sismos de magnitud 5.4 y 5.2 se hacen presentes en Nueva Zelanda

Una serie de sismos moderadamente fuertes sacudieron a la Isla Norte de Nueva Zelanda durante la mañana de este miércoles 26 de abril. De acuerdo con los primeros informes dados por The Associated Press, de momento no se han realizado reportes de daños importantes o heridos.

Un sismo de magnitud preliminar 5.4 azotó la región rural de Hawke Bay, cerca de la localidad de Dannevirke, a las 10:15 a.m y poco después se registró un sismo de magnitud preliminar 5.2, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, afirmó AP. Archivado como: Sismos sacuden Nueva Zelanda.