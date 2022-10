“Fue realmente espantoso. Sus cinco hijos lo vieron, (junto con) su hijo de tres años. Había mucha sangre salpicada por todas partes. La sangre cayó sobre él (el niño de 3 años), y eso es lo que realmente me rompió”, informó la amiga, que pidió no divulgaran su identidad; por el momento el presunto asesino sigue bajo custodia de las autoridades de Los Ángeles. Archivado como: Sergio Villalobos Jiménez

Sergio Villalobos Jiménez: ¿Por qué la asesinó?

En la entrevista que realizó Fox 11, la amiga de la familia declaró que Sergio y Milagros habían estado discutiendo después de que la hispana le dijo que “ya no quería estar con él”. Por esa razón, el sujeto no dudó en asesinarla fríamente en frente de sus hijos; la joven, declaró que el hombre había amenazado en repetidas ocasiones a Milagros y ella, no durmió por tres días por el miedo que sufrió.

“Simplemente, ya no quería estar con él porque no se sentía segura. No había dormido durante tres días seguidos y siempre les decía a sus hijos que lo vigilaran para ver si él le haría cualquier cosa”, informó la amiga de la familia a Fox 11 tras darse a conocer la muerte de Milagros Medina. Poco después, otra amiga de la familia destacó que ya habían dado queja a las autoridades por el ataque constante de Villalobos. Archivado como: Sergio Villalobos Jiménez