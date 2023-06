Al estar agachada, el exmiembro de Solo Para Mujeres cuestionaba si los atributos de Guevara eran reales o no, por lo que al verla de espaldas, se acerca a ella para darle una nalgada, acto que la toma por sorpresa no solo a ella, sino también al resto de los participantes que presenciaron los hechos.

«Pero Wendy ni fu ni fa por eso nadie la toma en serio como mujer y es muy triste para ella». Algunos de los comentarios decidieron no apoyar a Wendy, pero tampoco defender a Sergio. «Wendy desde antes de entrar y repetidas veces lo ha dicho, NO representa a nadie más que a ella misma».

«Lastimosamente ella no se da su lugar ella es todo un hombre», comentó un usuario de Twitter en el VIDEO donde se puede ver a Sergio nalgueando a Wendy. «Nadie puede hacer nada hay mujeres trans que si se dan su lugar a que las traten con respeto aunque no sean mujeres biológicas»

Sergio Mayer nalguea Wendy: Recuerdan lo pasado con Dania

«En La casa de los famosos Brazil , expulsaron a dos por sobre pasarse con Dania; aunque estaban enfiestados y todos estaban tomando y pareciera que Dania fue “permisiva “ fue un acto no justificado y que es acoso. Creo qué pasó una línea Sergio…»

«Ay no eso está mal weyyy solo porque no la ven como una mujer de nacimiento piensan que deben faltarle al respeto claro aunque Wendy no se dé a respetar pero no por eso deben de faltarle al respeto». VER VIDEO COMPLETO AQUÍ.