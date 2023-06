El experimentado actor mexicano Sergio Mayer sin embargo, está siendo duramente criticado luego de haber tomado una posición de burla ante la influencer Wendy Guevara, pues muchos aseguran que quiso burlarse de su aspecto físico, y por si no fuera poco, lo que le hizo a Ferka también dio mucho de qué hablar.

En el clip, se muestra cómo Sergio Mayer se encuentra a lado de Wendy y la comienza a analizar, pero lo que le dijo resultó bastante incómodo para la influencer. «Te la estoy viendo toda (la barba) nada más te la maquillaste, nada más no te la maquilles y se ve ching**», le dijo el actor.

Sergio Mayer se burla del aspecto de Wendy: Por si no fuera poco, también ‘humilló’ de la peor forma a Ferka enfrente de todos

Pero este no es el único acto polémico que ha protagonizado Sergio en los últimos días, pues ayer el actor mexicano decidió ‘humillar’ de la peor forma a Ferka, con quien enfrentó diversos problemas tras decirse sus verdades una que otra vez, el actor lo que quería, es que ella saliera de la casa.

En un clip compartido en TikTok, Sergio revela que estuvo toda la noche planeando que era lo que le iba a decir a Ferka para que se fuera de la casa y destrozarla completamente en vivo; aquí te dejamos lo que le dijo: «Ferka, me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada. De hecho, no deberías estar, ni siquiera, en La Casa de los Famosos; no sé si te das cuenta, pero estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que es Raquel y que es Bárbara», dijo.

