La agrupación del género de pasito duranguense creció poco a poco son su peculiar estilo de tocar la música, de las letras de sus canciones y sobre todo de su manera de interpretarlas, es por ello que se ubicó en el gusto de la gente, no solo del norte del país, sino de Estados Unidos y el sur de México.

Sergio Gómez cadáver: ¿QUÉ HICERON DESPUÉS?

El secuestro sucedió a la salida de Salamanca frente al fraccionamiento Erandeni, por lo que ya se pronosticaba algo trágico. Por algunas horas no se supo nada de ellos, había preocupación entre sus compañeros y familiares, por lo que solo había que esperar, la noticia todavía no se hacía pública.

Sin embargo, más tarde, los dos empresarios fueron liberados, no así el cantante, por lo que ya se preveía una mala noticia, pues regularmente en México los secuestros no terminan bien y las víctimas siempre lo ‘pagan’ con su vida y en esta ocasión no fue la excepción, pues ya por la mañana encontrarían su cadáver. Archivado como: Sergio Gómez cadáver