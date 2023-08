El querido actor de Televisa, Sergio Corona, habla sobre su hospitalización y aclara que no fue a causa de un infarto.

El actor desmiente rumores

«Ya van varias personas que me hablan, que dicen que estoy en el hospital, y no, estoy en mi casa, tomé unas vacaciones», dijo.

«Hace dos semanas estaba grabando y de repente tiré una cabeceada en una escena y me dijeron que estaba mal», añadió.

«Me preocupé por eso y me fui al hospital y estuve dos días. Me checó un cardiólogo, me checaron los dientes, salí y vine a mi casa».

Todos los exámenes del actor demostraron que no hay ningún problema grave que pueda poner en riesgo su salud.