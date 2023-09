Sergio Brown ex estrella de la NFL está desaparecido

Exjugador NFL, Sergio Brown desaparecido.

Madre encontrada muerta en Illinois.

Comunidad conmocionada y en busca de respuestas.

Un exjugador de la NFL ha desaparecido luego del trágico hallazgo del cuerpo sin vida de su madre en lo que la policía está investigando como un homicidio.

Sergio Brown, de 35 años, quien fue parte de los New England Patriots, ha generado preocupación al no poder establecer contacto con él desde el viernes 15 de septiembre.

Misma fecha en que su madre fue encontrada sin vida. La familia reportó la desaparición y el terrible suceso a las autoridades locales.

La madre de Sergio, Myrtle Simmons-Brown, de 73 años de edad, fue hallada sin vida en las cercanías de su residencia en Addison Creek, Chicago.

Ex jugador Sergio Brown está desaparecido

Este sombrío descubrimiento ha sacudido a la comunidad y ha puesto en marcha una intensa investigación por parte del Departamento de Policía de Village of Maywood.

Los familiares de Sergio, tomaron la decisión de llamar a la policía cuando no lograron establecer contacto con él ni con su madre desde la mencionada fecha fatídica.

Sheila Simmons, hermana de Myrtle, relató que la última vez que habló con su hermana fue el jueves anterior al hallazgo, después de haber celebrado el cumpleaños de la víctima.

«Vamos a descubrir qué pasó porque no es normal que mi hermana no conteste su teléfono, no responda a los mensajes de texto», dijo Sheila.