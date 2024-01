Entre Madres y Doctoras: Ser independiente

Relata que no tiene idea de cómo lo hacen y que en verdad merecen todo el crédito del mundo y mucho respeto.

Cabe destacar que ella mencionó que siente una profunda admiración por las mujeres que son madres solteras, ya que, hasta esa semana, se imaginaba la carga, pero no la había vivido.

En otro momento, él le había dicho que tenía que aprender a hacer eso sí o sí. Entonces se dispuso a hacerlo. Mientras iba por el aire, sintió que perdió un poco el control del carro, pero agradeció que no fue nada grave.

Al final, ella pudo resolver la situación del carro y de la llanta sin aire, pero se dispuso a aprender a ser independiente para resolver esas cuestiones que a cualquiera puede pasarle pero no saben cómo solucionarlo o qué hacer.

Saber cambiar una llanta, saber leer el tablero del carro, poner aire a una llanta, etc. Se dio cuenta que no podía depender de otra persona o de que vinieran a rescatarla siempre que tuviera un problema.

No tiene nada de malo pedir ayuda

Esta historia no se trata de no pedir ayuda, se trata de no depender de alguien. Mientras más aprendas de cierta situación, más herramientas tendrás para resolverla o saber dónde estás en cierto momento.

Evelyn tenía noción de lo que estaba pasando y por eso pudo resolver la situación, pero sí se dio cuenta de que tenía que estar más preparada para cuidar de ella y de sus hijos para más seguridad.

No tiene nada de malo pedir ayuda, pero sí es importante tratar de ser independientes y resolver ciertas situaciones que llegan a nosotros en distintos aspectos cotidianos.

