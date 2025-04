Sentencian al padre de Lindsay Lohan a nueve meses de cárcel en caso de fraude médico

Durante la audiencia de hoy, Majors compareció de forma remota desde Texas, donde actualmente cuida a los dos hijos que tuvo con Michael Lohan.

En 2022, Lohan se había declarado culpable en Florida de cinco cargos de «intermediación de pacientes».

Esto en un caso de fraude médico que concluyó que recibió comisiones por derivar personas a centros de rehabilitación a cambio de beneficios económicos.

De acuerdo con la agencia de ‘EFE’ este se considera como un delito considerado grave.

Lindsay Lohan’s dad, Michael, ordered to spend 9 months in jail following domestic dispute https://t.co/tOzCEHf5Bx pic.twitter.com/mI1ExI60Fd

— Page Six (@PageSix) April 23, 2025