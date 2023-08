El juez sentenció el martes al rapero Tory Lanez , a 10 años de prisión por disparar y herir a la superestrella, informó la agencia The Associated Press.

Estuvo bajo investigación por agresión con un arma de fuego semiautomática; tener un arma de fuego cargada, no registrada en un vehículo y disparar un arma de fuego con negligencia grave.

«Las acciones tienen consecuencias, y no hay ganadores en este caso», reveló el juez de Distrito, durante la audiencia que se llevó a cabo.

Justicia para Megan Thee Stallion

«Desde que el acusado me disparó brutalmente, no he experimentado un solo día de paz», fueron las palabras de la cantante y citó AP.

El equipo legal de Megan Thee Stallion celebró la sentencia como un paso en la dirección correcta hacia la justicia.

«Lento, pero seguro, me estoy curando y regresando, pero nunca seré la misma», declaró la cantante en el comunicado y citó AP.

Por su parte, el cantante pidió clemencia a Herriford justo antes de que el juez dictara su sentencia. Lanez solicitó libertad condicional o una sentencia mínima de prisión, según AP.