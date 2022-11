Señora Rosa se ‘harta’ y amenaza de no quedarse callada ante señalamientos con Don Pedro Rivera (VIDEO)

La madre de Jenni Rivera ‘explotó’

Advirtió no quedarse callada

Protegerá su integridad y la de sus hijos

La madre de la cantante Jenni Rivera ha llegado a su límite, ahora lanza una contundente advertencia para quienes arremeten en su contra o con sus hijos. Se trata de la Señora Rosa, quien se ‘harta’ y amenaza de no quedarse callada ante señalamientos con Don Pedro Rivera.

Un fragmento de video en el que aparece la Señora Rosa y Don Pedro Rivera (padres de la fallecida ‘Diva de la banda’) ha comenzado a viralizarse. Y es que tras la polémica que surgió por declaraciones de la esposa de Don Pedro tal parece que el conflicto apenas inicia.

Señora Rosa se ‘harta’ y amenaza de no quedarse callada

Tras los recientes señalamientos de Juanita Ahumada (esposa de Don Pedro) , a través del Instagram de @Chamonic se difundió un contundente mensaje de Doña Rosa. “Por ahí andan hablando de mis hijos y andan hablando de mi, y no me voy a quedar callada”, expresó la madre de Jenni Rivera.

“Voy hacer una entrevista y vamos a ver a quien le callamos la boca. Yo no me he metido con nadie, empecé a trabajar con el Señor Rivera, mienten cuando dicen que en ‘Mariposa de Barrio’ dormíamos juntos porque estamos separados”. “Les voy a callar la boca, de mi no tiene nadie que hablar nada, soy una mujer decente”, comentó.