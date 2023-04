La señora Rosa Rivera revela a quién no quiere volver a ver (VIDEOS)

Señaló que estas personas habrían recibido de su apoyo y el de su fallecida hija, Jenni Rivera. Sin embargo, durante la conversación en la que se encontraba en compañía de don Pedro Rivera hubo un momento en la que la matriarca de los Rivera ya no pudo contenerse y las lágrimas se hicieron presentes en su rostro.

La señora Rosa Rivera revela a quién no quiere volver a ver. La madre de Jenni Rivera, realiza una serie de videos para la plataforma de YouTube, donde comparte anécdotas familiares además de recetas de cocina. Y en esta ocasión platicando en compañía de don Pedro Rivera, hizo impactantes declaraciones en unos segmentos compartidos en redes.

“A los que dicen la señora gorritos, no los quiero volver a ver y perdóname Diosito pero no quiero” dijo mientras las lágrimas se hacían presentes en sus ojos. “Han sido muy malos, han hablado de Lupillo, han hablado de mi” añadió diciendo que se habían expresado de mala manera de su familia y su persona.

Conformé avanzaba el video se encargó de detallar que ella y su hija Jenni se habían encargado de brindar apoyo económico y se encontraban pagándole con malos tratos. “¿Cuántas veces no se te ayudo? esta señora de los gorritos y la hija de ella que es Jenni, te ayudaron mucho”.

“Te compraron un carro porque nomás querían algo y le pedían a Jenni, bola de vividores” acusó la madre de la ‘diva de la banda’. “Deberías de estar agradecido de qué la hija de ella te ayudó, que yo te presté dinero y me vale que no me hayas pagado” añadió la señora Rosa Rivera en el video.