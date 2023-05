Señora Rosa Don Pedro. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por MundoNow sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

A través de su cuenta oficial de Instagram fue que la matriarca de los Rivera compartió lo inesperado sobre su relación con Don Pedro mientras hablaba de cómo fue que contrajeron matrimonio, «En mi caso tenía que casarme, mi papá era el que andaba bien apurado», dijo la señora Rosa. En seguida se escucha una voz al fondo que pregunta «¿Pero por qué no la pidió?».

La mamá de Jenni Rivera se ha ganado el cariño del público gracias a su personalidad, aunque algunos otros no paran de atacarla en redes. Aún así, una vez más Doña Rosa decidió sincerarse con sus seguidores y decidió compartir lo que sus padres opinaban de Don Pedro cuando ellos decidieron hacer una vida juntos.

La señora Rosa revela que sus papás no querían a Don Pedro

A partir de esa pregunta fue que resultó la respuesta de que los padres de Doña Rosa no sentían apreció por Don Pedro, «Porque mi papá no quería que anduviéramos de novios», dijo la mamá de La Diva de la banda. De inmediato el padre de Jenni Rivera respondió: «¿Cómo la iba a pedir? Si me querían hasta matar».

Ante la respuesta de Don Pedro, la mamá de Jenni dijo que sus papás «no querían un guacho para mí ¿qué quieres?». En seguida el patriarca de la dinastía reveló que «como vendía cachitos de lotería decían que con qué la iba a mantener».