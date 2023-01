Incluso otras personas fueron más allá y con todo le dijeron sus verdades: “Demasiada humildad, gracias, pero creo aun no entienden la palabra humildad. No necesitan hacerse publicidad con lo que se supone se da para agradar a Dio. Aun así, gracias por ayudar a la gente necesitada. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Señora Rosa Jenni Rivera

Sin embargo, el hecho de que la mujer entregara despensas y dinero a la gente de la calle no fue suficiente para los internautas quienes le hicieron ‘pagar caro’ el atrevimiento pues de inmediato dudaron de la veracidad de su acción: “Si fuera sincera no lo publicaran. Dios dice no dejes que tu mano izquierda vea lo que hace la derecha”.

Y así le siguieron: “Si vieja ridícula y para que ventile lo que da no se supone que tu mano derecha no debe saber lo que hace tu mano izquierda, así que mérito tiene que quiere que todo mundo se entere”, sin embargo, una que otra gente la apoyó: “Muchas bendiciones para la Sra rosa tiene un gran corazón saludos desde Perú”. Archivado como: Señora Rosa Jenni Rivera

Foto InstagramAlgunas internautas no tuvieron piedad de la mamá de Jenni Rivera y esto fue lo que dijeron: “Sabe que cuando uno ayuda a alguien de corazón no se publica, eso es pura hipocresía y muy de la religión según, así quiere que sepan que es buena hipocresía señora”, “Cuanta humildad al hacerlo público”.

NO SE LA PEERDONAN

Casi nadie quedó conforme: “No seamos como lo pagamos, cuando se ayuda no se publica porque se torna a hacerse publicidad, la palabra de Dios dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha”, “Yo he ayudado más a gente y no lo público y además a ella le conviene así no paga más taxes”.

“¿Y por qué le da la espalda a sus nietos, los hijos de Jenni, no se puede tener doble moral”, “Mucho critican y no hacen nada, ojalá inspire ese video a poder ayudar a la gente. Ser cristiano si es de valientes soportando tentación y también críticas por cualquier coda, hasta los pedos le critican a uno”, dijeron otros. Archivado como: Señora Rosa Jenni Rivera