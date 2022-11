Por otra parte, aseguró que ella está bien con todos los integrantes de su familia y no está del lado de alguno en especial. Y respecto a lo que aseguró Juanita Ahumada, que la Señora Rosa compartía habitación con don Pedro Rivera a pesar de estar separados, dijo que si no tenía dignidad al decir eso, ella si tenía, pues tiene más de 20 años separada del padre de sus hijos.

“Con la que tenía coraje era con la mamá del niño (Juan Carlos), pero con ella no, porque no hubo nada, ella lo agarró cuando yo ya lo había dejado..”, dijo la mamá de Jenni Rivera, quien al ser cuestionada sobre la posibilidad de una reconciliación con el Patriarca del Corrido, se limitó a responder que se los dejaba de tarea.

“Jenni se enojó con Pedro, es cierto, porque tuvo un hijo fuera de matrimonio, pero el coraje que me da es que diga que estaba enojada y que andaba en malas relaciones, no señora, no tiene derecho de hablar de una persona que no está aquí…(Sobre la muerte de su hija) Es un dolor diario, a mí me da la impresión que fue hace poco, los fans van a celebrar, yo no, les presto mi casa para que ellos vengan. Tenemos mariachis, tenemos música, así celebran a la Diva”.

“Sigo defendiendo lo que es mío”, asegura la Señora Rosa

Para finalizar la entrevista, la Gran señora aseguró que ella sigue defendiendo lo que es suyo, en especial a sus hijos, pero a don Pedro no poque no es suyo. No podía faltar que se le preguntara su opinión respecto a que su nieta Chiquis ha pedido que ya no la nombren con el apellido Rivera. Así respondió:

“Mi niña no lo quiere ya, pues que se lo quite, no hay problema, de todos modos la sangre ahí está. Nuestra relación ya no es cercana y no es porque yo no quiera, yo si le hablo, le escribo, nos escribimos, pero hasta ahí. Cuando hablen de mis hijos, mejor que se laven la boca, a mí me dio mucho coraje que dijeran cosas que no eran”, finalizó (Con información de Imagen Entretenimiento, TV Notas e Infobae) PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ