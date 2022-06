Señora Rosa fuerte confesión: Sí quiere a sus nueras

Doña Rosa Confesó que ha leído en redes sociales: “He visto que yo no quiero a las mujeres de mis hijos. Todo el tiempo he llevado una buena relación con mis nueras”. Ha comentado la abuela de Chiquis Rivera en uno de sus más recientes videos en su cuenta de Instagram.

A pesar de toda la fricción que hay entre Lupillo y su ex Mayeli, la señora Rosa ha he hecho la confesión que sigue queriendo a la empresaria: “Ahora yo todo el tiempo he querido a Mayeli, a María (otra ex esposa de Lupillo), la que dice mucho a María todavía María me ve y me ve con mucho cariño.”, comentó la ex mujer de Pedro Rivera.