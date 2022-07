La casa de los famosos sigue dando de qué hablar

El actor Salvador Zerboni causó gran revuelo hace unos días al asegurar que Jenni Rivera fue asesinada

Juan Rivera subió un nuevo video donde está acompañado de su madre, la Señora Rosa

La Señora Rosa le exige que se disculpe. Vaya que la segunda temporada del reality show La casa de los famosos, transmitido por Telemundo, ha tenido de todo, desde constantes pleitos entre algunos de los habitantes, sin contar la salida de Niurka, hasta polémicas declaraciones, como la que realizó Salvador Zerboni.

El actor mexicano dijo hace algunos días que Jenni Rivera fue asesinada y que su muerte no fue precisamente por un accidente. Este dicho llegó a oídos del productor musical y youtuber Juan Rivera, quien por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, pidió que se investigue a Zerboni.

¿Qué dijo la Señora Rosa al enterarse de las declaraciones de Salvador Zerboni?

Con su muy particular sentido del humor, Juan Rivera dio la bienvenida a una nueva transmisión en vivo, en la que está acompañado de su madre, la Señora Rosa Rivera, con quien no dudó en bromear sobre varios temas. También, se escucha la voz de su hermana, Rosie, quien se acercó por un momento.

“Ya ven que se ha hecho un despapaye con Juan Rivera en La casa de los famosos, ahora ya nada más no soy el ratón, ya soy un montón de cosas. Ya me odia más gente que me conoce, me detestan y dicen que soy lo peor del mundo, que por qué no me abortó usted”, le dijo el youtuber a su mamá, quien lo escuchaba con mucha atención.