A raíz del reciente escándalo de la Familia Rivera, resurge revelador video

En esta publicación, la Señora Rosa revela cómo descubrió que don Pedro Rivera la engañaba

“Ojalá y todas fuéramos decididas como usted”, le dicen usuarias “Qué mujer más sabia”. Días después de que fuera absuelto del delito de acoso sexual, convirtiéndose en un escándalo más para la Familia Rivera, don Pedro Rivera no sale otra vez muy bien librado luego de que resurgiera un video donde la Señora Rosa revela cómo descubrió que su ahora ex marido la engañaba. A través de su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a los 200 mil suscriptores, la también llamada ‘Gran señora’ (algo que muy pocos saben, pues creen que en realidad ese mote era para Jenni Rivera) abrió su corazón y compartió este triste momento en su vida mientras se encontraba cocinando. “Ojalá y todas fuéramos decididas como usted”, le dicen a la Señora Rosa Sin dejar pasar mucho tiempo, la Señora Rosa compartió que cuando debutó Vicente Fernández en el mundo del espectáculo a ella simplemente le encantó, sin imaginar que don Pedro Rivera se pondría celoso y le reclamara el motivo por el que andaba de ‘volada’ y que quisiera a ir a uno de sus conciertos. Sin embargo, la madre de Jenni Rivera le aclaró que solamente le gustaba cómo cantaba: “Yo le decía: ‘lo que yo hago, lo que yo quiero, lo realizo’. Yo sabía que (Vicente Fernández) era inalcanzable, pero eso conmigo no va, conmigo nada más lo que sí se puede”, expresó sin dejar de cocinar en ningún momento.

“Los celos son buenos siempre y cuando no te dañen” “Los celos son buenos siempre y cuando no te dañen, siempre y cuando no sean esos celos malignos por los que pierdas tu relación”, dijo la Señora Rosa, quien reconoció que ella es celosa cuando tiene “los pelos de la burra en la mano”, en otras palabras, cuando le dan motivos para serlo. “Cuando decía: ‘esto es’, es porque es, o sea que yo no iba a andar celando algo que yo decía que no. Sabía que mis celos eran fundados de a de veras… Por ejemplo, si tú te das cuenta que tu pareja te engaña, entonces tú lo sabes y no tienes que andar inventado… y nunca inventé”.

¿Es verdad que la Señora Rosa contrató a un investigador privado para seguir a don Pedro Rivera? En otra parte de este video, que a la fecha está cerca de llegar a las 700 mil vistas, se le preguntó a la madre de Jenni Rivera sí es verdad que contrató a un investigador privado para que siguiera a don Pedro Rivera. Así respondió: “Es cierto. Yo le dije al señor que lo iba a contratar para que checara a una mujer, checara a mi esposo y que me trajera fotos y videos”. “Más o menos yo me imaginaba eso, a esa mujer. Yo le pedí a Dios, porque a mí no me gusta juzgar por juzgar, que me diera el nombre de esa mujer para ya no estar juzgando y estar pecando en contra de Él. Por la madrugada, escuché que me decía el nombre, me lo dijo Dios como cuatro veces. Le agradecí y supe quién era esa mujer”, compartió la Señora Rosa, que en todo momento guardó la calma.

Jenni ya había contratado a este investigador privado Y lo que muy pocos saben, hasta ahora, es que Jenni Rivera ya había contratado a este investigador privado, pues sospechaba que su esposo en ese entonces, Juan López, andaba de ‘voladillo’ en su trabajo con varias mujeres. La Señora Rosa le pidió a su hija que lo volviera a contratar porque estaba segura que don Pedro Rivera ‘andaba’ con otra mujer. Al principio, La Diva de la Banda no creía que fuera esto posible. “Y sí, era ella, me trajeron el video y hasta hace poco lo descubrí porque no vivo del pasado, vivo del presente, gracias a Dios. Mis hijos no quisieron verlo, pero ellos supieron que sí era esa mujer. Se dieron cuenta que en realidad no mentía y que ya tenía los papeles en la mano. Entonces, a esa relación le dije ‘bye, bye'”, reveló la Señora Rosa.

La Señora Rosa y don Pedro Rivera estuvieron casados por 42 años Para finalizar con su testimonio, la Señora Rosa compartió que si algo no quería del engaño de don Pedro Rivera era que tuviera un hijo, lo cual finalmente sucedió: “No me quejo de mis hijos, son muy buenos hijos, ¿para qué necesitaba más si yo le había dado lo mejor?”. “Hace muchos años que había perdonado una relación así, que andaba con otra mujer, y lo perdoné por mis hijos. Todo el tiempo fue por ellos. Yo me tenía que sacrificar para que ellos fueran felices para no traerles a otro hombre en sus vidas, y ya que vi que estaban hechos y derechos, entonces sí dije ‘adiós'”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).