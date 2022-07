La madre de Jenni Rivera sigue dando de qué hablar

Señora Rosa confiesa lo que hizo con Paquita la del Barrio en su camerino

“Qué pena da por ser tan soberbia”, le dicen usuarios

“Cuando la vean ni la pelen”. En diferentes ocasiones, la Señora Rosa, madre de la fallecida cantante Jenni Rivera, ha expresado su admiración por la también cantante Paquita la del Barrio, a quien tuvo la oportunidad de ver recientemente en concierto y confesó lo que hizo en su camerino, ¿fue lo correcto?

Por medio de su canal oficial de YouTube, donde cuenta ya con 200 mil suscriptores, la también llamada Gran señora subió un video acompañada de su exesposo, don Pedro Rivera, con el sugestivo título “¡Nos divertimos con Paquita!”, por lo que los internautas echaron rápidamente su imaginación a volar.

¿Qué pasó entre la Señora Rosa y Paquita la del Barrio?

En primer lugar, desde la cocina de su hogar, la madre de Jenni Rivera les comentó a sus fans que su exesposo le dijo que se ve muy blanca y les preguntó sí ellos la veían así: “Lo que pasa es que estoy anémica y ayer me sacaron como 17 de esas botellitas de sangre y por eso yo creo estoy así”.

Muy pocas personas sabían lo que le pasó a la Señora Rosa, que a pesar de todo, conserva su buen humor, al igual que don Pedro Rivera, quien le agradeció a Dios por el hecho de que la madre de sus hijos tiene mucha sangre: “Yo fui a que me hicieran el examen general la semana pasada y me sacaron un ‘cubito’, nada más, y para el segundo ya no salía la sangre”, comentó.