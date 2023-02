7 señales que mostrarían que tu pareja podría estar engañándote

Probablemente tu pareja está teniendo actitudes que antes no tenía, se comporta de forma diferente o te oculta algunas cosas, eso podría generar que te cuestiones si te engaña. Por eso aquí te damos un listado de 7 señales que pueden mostrar si tu pareja podría estar engañándote.

Segunda de las señales que mostrarían que tu pareja podría estar engañándote

La segunda señal que tu pareja podría presentar para indicar que está engañándote es que ‘lo notas más distante’. Probablemente has notado como tu pareja ya no se acerca tanto a ti, es decir, que ya no tiene tanto contacto físico con tu persona y esto se puede deber a una infidelidad.

Y es que probablemente si tu pareja ya no se acerca tanto a ti para conseguir contacto físico es porque está consiguiendo ese contacto en otra parte. Así que si sientes que tu pareja es más distante de lo normal, puede ser que algo extraño este ocurriendo en tu relación.