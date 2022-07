¿Cómo identificar las señales de una enfermedad mental? Si tienes sospechas de que tu salud mental está en riesgo, es momento de hacer una pausa y analizar cuáles son las sensaciones, comportamientos o cambios que están causando un impacto negativo en tu vida diaria.

Así, será más sencillo intervenir de manera oportuna para cuidar tu salud mental; recuerda que no estás solo: en Estados Unidos, aproximadamente uno de cada cinco adultos padece de una enfermedad mental, lo que equivale a cerca de 52.9 millones de personas al año. Continúa leyendo para conocer las señales de que podrías padecer una enfermedad mental en el futuro:

6. Cambios abruptos de humor

¿Has notado cambios abruptos en tu humor? Los cambios abruptos en las emociones son una de las señales que más se relacionan con el riesgo de padecer una enfermedad mental, y es que muchas veces las personas pierden la sensación de control sobre las cosas que piensan o sienten, lo que puede influir directamente en sus emociones.

Es posible que, de la noche a la mañana, sientas que has perdido la alegría de vivir o que no le encuentras sentido a la vida, e incluso que pierdas el interés en las actividades que más placer te causan. Si te identificas con esta señal, no dudes en buscar ayuda médica profesional para encontrar un tratamiento adecuado a tus necesidades.