Señales de que tu hijo está sufriendo los efectos del calor

“Debido al pequeño tamaño de los bebés y a que sus mecanismos naturales de regulación del calor no están completamente desarrollados, pueden sobrecalentarse mucho más fácilmente que los adultos. “Por lo tanto, es esencial mantener fresco a su bebé y conocer las señales de que su bebé se está sobrecalentando”, informó. Archivado como: Señales hijo efectos calor

El calor puede generar quemaduras solares, eso también puede ser toda una pesadilla para los infantes. La Dra. Sarah Jarvis , médico de cabecera y directora clínica de Patientaccess.com, reveló a The Sun la siguiente información que puede ser de bastante utilidad para los padres.

Hay enfermedades que pueden surgir debido a los fuertes golpes de calor que se viven en diversas regiones, ya sea sentado en el automóvil por mucho tiempo, no tomar suficiente líquido, o estar expuesto en el calor por mucho tiempo. Por eso aquí te damos algunos tips para tener cuidado con esto y no enfermarse.

Señales hijo efectos calor. Ahora con la llegada del verano, es importante que los padres de familia estén conscientes de que los hijos no pueden estar mucho tiempo expuestos a la intemperie mientras el sol está a todo lo que da. Es importante vigilar a los bebés y los niños, y los más pequeños corren un riesgo especial de sufrir un golpe de calor, al igual que la gente mayor.

Aparente mareo o confusión, falta de respuesta, inquietud, vómitos, sensación de mucho calor al tacto, especialmente alrededor del cuello y las orejas. Respiración rápida y superficial Ritmo cardíaco rápido y fuerte Cambio en el sudor: la piel puede sentirse seca No querer comer ni beber. Archivado como: Señales hijo efectos calor

Señales hijo efectos calor: Esto puedes hacer si tu hijo está sufriendo un golpe de calor

Lo peor que puede llegar a suceder, es morir por un golpe de calor, y la Dra. Sara Javis explicó el por qué. Esto es debido a que el cuerpo está más caliente, necesita hacer circular la sangre más rápido para mantenerla fresca, lo que ejerce presión sobre el corazón y los pulmones.

Los signos de un golpe de calor incluyen piel seca, vértigo, confusión, dolor de cabeza, sed, náuseas, respiración rápida y superficial (hiperventilación) y calambres musculares. Por medio de The Sun, se reveló lo que puede hacer el cuidador para evitar que esto pase: Mover al infante a un área fresca, no darles medicamentos como aspirina o paracetamol, bañar la piel con agua fresca, o cubrir con toallas húmedas (el agua no tan fría), y si su hijo es menor de seis meses, dele mucha leche materna o fórmula y, para los niños mayores, dé sorbos de agua. Archivado como: Señales hijo efectos calor