Esta no es una práctica ilegal pero el dueño si está obligado a explicar la situación. Para que no caigas en un engaño te damos los siguientes consejos.

En el mercado existen decenas de modelos de autos disponibles diseñados para cumplir con diversas necesidades. Pero no siempre se tiene la posibilidad de comprar un vehículo nuevo, o simplemente no se quiere, y se opta por uno usado. Esta puede ser una gran decisión si se pone atención a todos los detalles para describir, por ejemplo, si se trata de un carro que ha sido chocado.

Señales auto fue chocado. Un gran problema para todas las personas que deciden comprar un vehículo que no es nuevo, es que no saben si el automóvil se ha visto involucrado en un accidente anteriormente. Ahora, descubre que es lo que debes de hacer para descubrir si no te están engañando en la venta.

Si estás buscando comprar un auto usado y encuentras uno a un gran precio, no te precipites, investiga bien todo sobre el modelo para garantizar desde que todos sus papeles están en regla hasta que no se trata de un vehículo que estuvo involucrado en un accidente y después reacondicionado

REVISA BIEN TODOS LOS PUNTOS

Lo mejor es que pongas atención a cada detalle y revises las uniones o juntas entre puertas, cofre y cajuela para garantizar no solo que no están oxidadas sino que no están torcidas. Cierre imperfecto de puertas. Si las puertas no quedan bien cerradas, es señal de algún golpe fuerte en la zona. Checa todas y mira el auto desde distintas perspectivas para detectar cualquier anomalía.

Atento a las soldaduras. Un auto en buen estado no debería tener ninguna soldadura en ninguno de los elementos que forman la parte delantera y trasera, y todo debería encajar perfectamente. Revisa la torre de los amortiguadores, la que debe tener una forma redonda y sin soldaduras. Estado de las llantas. Si bien es común que en un auto reacondicionado se reemplacen las llantas, no está de más revisar que los neumáticos presenten el mismo desgaste y que todos sean del mismo tamaño. Archivado como: Señales auto fue chocado