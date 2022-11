Lo fuerte vino cuando la cantante en una parte del video levanta su dedo medio como ‘rascándose el ojo’, pero lo hace de manera sospechosa y disimulada como en señal de guerra contra su ex Piqué mientras el ex jugador de futbol está en las gradas sentado a un costado de ella y con el teléfono en sus manos ¿platicando con Clara Chía?

Sin embargo, la actitud de Shakira fue de desesperación y también de poca cortesía, pues eso de tirar ‘dedo medio’ a su ex levantó sospechas de si en verdad sigue dolida y enojada con Piqué por abandonarla para irse a vivir su noviazgo con Clara Chía Martí quien afortunadamente no apareció por ningún lado…

No sólo le bastó a Shakira con componer ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’ para declararle la guerra a su ex Piqué, pues ahora le hizo la señal obscena del dedo medio en frente de padres de familia, compañeros de su hijo y hasta cámaras de televisión… ¿o consideras que sólo se estaba rascando su ojo?

La gente ‘destroza’ al español y no le perdonan a Piqué lo hecho a su ex

Las reacciones al escandaloso video de Shakira y Piqué reencontrándose en el partido de beisbol de Milán no se hicieron esperar… ¿de parte de quien estuvo la gente? Ellos sentenciaron: “Yo también hago lo mismo cuando me enojo con mi esposo. Disimuladamente me pica la frente”, “Se lo merece nomas está en el teléfono”, “La amo!! Me representa”, “Nada más va a estar aplastado metido en el celular y con airpods ¿a que vas hijito todas las mamás entendemos a Shakira”.

Más reacciones se presentaron en el video compartido por la cuenta de Instagram de ‘Chica Picosa’: “Bien merecido! A que fue al juego.. a ver el cel? Mejor no hubiera ido”, “En vez de ver al niño, está hasta en el teléfono con seguramente la Chía, se lo merece”, “Qué molesta”, “Mamá al 100 por ciento”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE SHAKIRA HACIENDO SEÑAL OBSCENA A PIQUÉ.