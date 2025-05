Senadores republicanos desafían la reforma fiscal de Trump por su impacto en la deuda

El presidente Donald Trump enfrenta una creciente oposición desde su propio partido por un ambicioso proyecto de ley fiscal que podría aumentar significativamente la deuda nacional.

El senador Ron Johnson (R-Wisconsin) aseguró que hay suficientes votos republicanos en el Senado.

Esto para frenar la propuesta hasta que se presenten recortes reales al gasto público.

Así lo informó USA TODAY.

I fully support @POTUS and his efforts to clean up the enormous mess left by Biden.

I pledged to do everything I can to stop mortgaging our children’s future, and I fully intend to make sure we are looking at the most relevant numbers in the Senate budget debate. pic.twitter.com/Gm9GOOtXRO

— Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) May 25, 2025