De acuerdo a información brindada por el portal de la agencia de noticias de The Associated Press, Scott presentó documentos ante la Comisión Federal de Elecciones declarando su intención de buscar la nominación del partido republicano en 2024.

The Associated Press, señala que la candidatura del republicano pondría a prueba si una visión más optimista del futuro de Estados Unidos puede resonar entre los votantes de su partido que han elevado a los luchadores partidistas en los últimos años.

Habló sobre sus planes de campaña

Según la información de The Associated Press, Tim Scott ya ha programado que su campaña comience. Y es que señalan que los anuncios de televisión comenzarán a transmitirse en los estados de votación anticipada de Iowa y New Hampshire a principios de la próxima semana.

También apuntan que el Senador busca enfocarse en temas esperanzadores y evitar un lenguaje divisivo para distinguirse de la política basada en agravios favorecida por quienes lideran el campo republicano. Siendo estos Donald Trump y Ron DeSantis, quién aún no entra a la contienda pero se espera que lo haga pronto.