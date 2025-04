Senador Dick Durbin anuncia su retiro en 2026.

El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, anunció este miércoles que no se postulará para la reelección en 2026ñ.

Marcando así el final de una carrera política de más de 44 años en el Congreso de Estados Unidos.

A través de un emotivo video, Durbin, de 80 años, expresó que ha llegado el momento de “pasar la antorcha”. “En mi corazón, sé que es hora de dar paso a una nueva generación.

Las amenazas a nuestra democracia y forma de vida son reales, y puedo asegurarles que haré todo lo posible por luchar por Illinois y el futuro de nuestro país en cada uno de los días que me quedan en el Senado”, afirmó.

BREAKING: Illinois Democrat Senator Dick Durbin will not seek reelection for his seat which he’s held since 1997.

