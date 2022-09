El Senado aprobó el jueves un proyecto de ley de gastos a corto plazo que evitaría un cierre parcial del gobierno cuando finalice el actual año fiscal a la medianoche del viernes y proporcionaría otra infusión de ayuda militar y económica a Ucrania en su intento de repeler la brutal guerra en Ucrania, informó The Associated Press.

Esto significa que el proyecto de ley financia al gobierno federal hasta el 16 de diciembre y otorga a los legisladores más tiempo para acordar una legislación que establezca los niveles de gasto para el año fiscal 2023, indicó The Associated Press. El debate de esta nueva medida, llevó a los legisladores a tener una seria discusión sobre los hechos que podrían beneficiar a Estados Unidos con esta aprobación.

¿Hubo problemas en el proceso?

Como se ha convertido en rutina, los legisladores esperaron hasta las últimas horas antes de la fecha límite de cierre para actuar, informó The Associated Press. No es la primera vez que los legisladores se encuentran con problemáticas al momento de estar decidiendo si se aprueba o no un nuevo proyecto de ley.

En esta ocasión, la aprobación de un proyecto de ley para financiar al gobierno apenas estaba en duda, particularmente después de que el senador demócrata Joe Manchin acordó eliminar las disposiciones diseñadas para agilizar el proceso de permisos para proyectos de energía y dar luz verde a la aprobación de un oleoducto en su estado natal de Virginia Occidental, indicó AP.