Crisis sanitaria en Washington: Senado tumba dos propuestas antes del fin de Obamacare

Senado rechaza propuestas sanitarias

Subsidios Obamacare en riesgo

Republicanos dividen su voto

Segun informa la agencia EFE, El Senado de Estados Unidos rechazó dos iniciativas que buscaban definir el futuro del sistema sanitario ante la expiración inminente de los subsidios del programa Obamacare.

La primera propuesta demócrata pretendía extender tres años los subsidios actuales que permiten reducir el costo del seguro médico para millones de familias estadounidenses.

Los subsidios establecidos dentro de la Ley de Atención Médica Asequible expiran a finales de este año, generando preocupación en sectores sociales y dentro del propio Congreso.

La segunda iniciativa rechazada fue la republicana, que buscaba reemplazar el esquema actual por un modelo de pago directo para contratar asistencia sanitaria privada.

Votaciones divididas y apoyos inesperados

El Senado de EE.UU. tumba los dos proyectos sanitarios en vísperas del fin de Obamacare #NoticiasSIN Más detalles en nuestro portal https://t.co/Ovpz0o33FIhttps://t.co/EzCok6v2ne pic.twitter.com/Wy2n1xnlxk — Noticias SIN (@SIN24Horas) December 11, 2025



Ninguna de las dos propuestas logró alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación dentro del Senado, quedando ambas iniciativas bloqueadas.

La propuesta demócrata obtuvo 51 votos a favor y 48 en contra, quedándose por debajo del umbral requerido para avanzar legislativamente.

Los demócratas consiguieron el apoyo de las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski, así como del senador Dan Sullivan, quienes respaldaron la extensión sanitaria.

También se sumó el republicano Josh Hawley, cuyo voto generó expectativas previas sobre la posibilidad de un avance legislativo significativo.