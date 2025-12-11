Crisis sanitaria en Washington: Senado tumba dos propuestas antes del fin de Obamacare
Publicado el 12/11/2025 a las 18:39
- Senado rechaza propuestas sanitarias
- Subsidios Obamacare en riesgo
- Republicanos dividen su voto
Segun informa la agencia EFE, El Senado de Estados Unidos rechazó dos iniciativas que buscaban definir el futuro del sistema sanitario ante la expiración inminente de los subsidios del programa Obamacare.
La primera propuesta demócrata pretendía extender tres años los subsidios actuales que permiten reducir el costo del seguro médico para millones de familias estadounidenses.
Los subsidios establecidos dentro de la Ley de Atención Médica Asequible expiran a finales de este año, generando preocupación en sectores sociales y dentro del propio Congreso.
La segunda iniciativa rechazada fue la republicana, que buscaba reemplazar el esquema actual por un modelo de pago directo para contratar asistencia sanitaria privada.
Votaciones divididas y apoyos inesperados
Ninguna de las dos propuestas logró alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación dentro del Senado, quedando ambas iniciativas bloqueadas.
La propuesta demócrata obtuvo 51 votos a favor y 48 en contra, quedándose por debajo del umbral requerido para avanzar legislativamente.
Los demócratas consiguieron el apoyo de las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski, así como del senador Dan Sullivan, quienes respaldaron la extensión sanitaria.
También se sumó el republicano Josh Hawley, cuyo voto generó expectativas previas sobre la posibilidad de un avance legislativo significativo.
Senado de Estados Unidos enfrenta fracturas internas
La propuesta republicana obtuvo el mismo resultado numérico, aunque sufrió una fisura interna cuando el senador Rand Paul votó en contra junto a los demócratas.
Esta doble derrota ocurre en un contexto marcado por el fin próximo de los subsidios que han sostenido la cobertura sanitaria para millones de personas desde 2021.
La extensión de Obamacare ha sido una prioridad para los demócratas en los últimos meses, especialmente en medio de tensiones presupuestarias prolongadas.
El cierre del Gobierno federal terminó en parte por la promesa de someter a votación la extensión de los subsidios, un compromiso que generó fuertes tensiones políticas.
Impacto social y nuevas tensiones legislativas
La expiración de los subsidios provocaría que numerosas familias vean duplicado el costo total destinado al seguro médico, según advierten los demócratas.
Ese incremento también elevaría el riesgo de pobreza sanitaria para sectores vulnerables dependientes de estas ayudas económicas introducidas en 2021.
Durante la extensión, la cantidad de personas inscritas en Obamacare se duplicó, pasando de 11 a 24 millones, según datos de la organización KFF.
El presidente Donald Trump ha criticado el modelo, calificándolo como el “peor sistema sanitario del mundo”, intensificando la tensión política alrededor de su futuro.
Consecuencias políticas tras el bloqueo sanitario
El bloqueo simultáneo de ambas propuestas sanitarias en el Senado profundiza las tensiones partidistas mientras se acerca la expiración definitiva de los subsidios ampliados mediante Obamacare.
La posibilidad de que las familias enfrenten costos duplicados en sus seguros médicos incrementa la presión pública sobre legisladores que no alcanzaron consensos para asegurar la continuidad del programa.
Las críticas republicanas hacia el modelo sanitario existente, sumadas a acusaciones infundadas contra demócratas por supuestamente cubrir inmigrantes irregulares, ampliaron el distanciamiento político durante las negociaciones.
El desacuerdo también refleja modelos opuestos sobre financiación sanitaria, pues republicanos plantearon otorgar hasta 1.500 dólares para seguros privados, cifra considerada insuficiente por demócratas en el debate legislativo.