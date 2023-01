El cantante hispano más escuchado del mundo, Bad Bunny, se ha metido en graves problemas al ser captado arrojando el celular de una fanática al mar. Sus millones de seguidores en todo el mundo no han dudado en defenderlo, pero eso no lo exento de recibir duras criticas.

Selena Quintanilla Bad Bunny: Dice la verdad

“¿Cómo te cae eso de que cuando llegas a un hotel y toda la gente llega encima de ti para pedirte una foto?”, le cuestiona Cristina a Selena y la respuesta de la Reina del TexMex sorprendió por sus dulces y educadas palabras a la periodista. “Para mí es un halago totalmente.”

“Cuando no me siento bien, al mismo tiempo es halago, porque ellos no saben de tu vida privada, ¿y cómo puedes quitarles ese poquito de imagen que tiene de ti si los tratas mal. Si los tratas mal no van a comprar los discos””, terminó por decir la cantante. ARCHIVADO DE: Selena Quintanilla Bad Bunny