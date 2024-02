Selena and Yolanda, the Secrets Between them, todo sobre el nuevo documental de Oxygen

Dan a conocer tráiler revelador

Yolanda Saldívar dará su versión del asesinato de Selena

Posible libertad condicional en 2025

A los 23 años de edad, Selena Quintanilla Pérez murió a manos de Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, en EEUU.

La cantante estaba en plena cúspide de su carrera cuando ocurrió este lamentable hecho que se sigue recordando al día de hoy.

Recientemente, se dio a conocer el tráiler del documental Selena and Yolanda, the Secrets Between them, ¿de qué tratará?

Según reportes de diferentes medios de comunicación, Yolanda Saldívar dará su versión de los hechos en el documental Selena and Yolanda… de Oxygen.

En este material, se presentarán varias entrevistas que le hicieron en prisión a ‘la amiga’ de la intérprete de temas como La carcacha.

«Después de tantos años, creo que es hora de aclarar la historia. Sabía sus secretos y creo que la gente merece saber la verdad», dijo Saldívar.

De acuerdo con información de Univision, en el documental habrá entrevistas a familiares de Yolanda, así como a detectives, fiscales y más.