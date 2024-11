Seis bancos de EEUU lanzan alerta a sus usuarios por violación de seguridad

Sin embargo, Mastercard no identificó al comerciante responsable ni reveló el alcance total del incidente.

Los bancos involucrados son Eagle Bank, The Village Bank, Savers Bank, Webster Five, Watertown Savings Bank y Main Street Bank, todos con presencia en el área de Boston y sus alrededores.

Según informaron, un fallo en la red de pagos de un comerciante permitió el acceso no autorizado a datos sensibles, lo que ha llevado a la emisión de nuevas tarjetas para los afectados.

Por su parte, Watertown Savings Bank detalló que la violación incluyó nombres y números de tarjetas, recomendando a los usuarios monitorear sus cuentas durante los próximos 12 a 24 meses.

The Village Bank y Webster Five enfatizaron que sus propios sistemas no fueron vulnerados.

Webster Five solicitó a los clientes reportar cualquier actividad sospechosa dentro de los 60 días posteriores al envío del primer estado de cuenta con transacciones no autorizadas para evitar responsabilidades.

The Village Bank ofreció reemplazar las tarjetas bajo solicitud, instando a los clientes a eliminar riesgos potenciales de fraude.