Trump considera extender subsidios a planes de salud ACA ¿Qué pasaría si no lo hace pronto?

Los subsidios del seguro de salud Obamacare expiran el 31 de diciembre.

Importa porque su fin podría aumentar las primas de millones de beneficiarios.

Trump evalúa extenderlos mientras impulsa cambios al sistema.

A pocas semanas de que expiren los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), la administración Trump evalúa si extenderlos temporalmente o permitir que caduquen.

La decisión afectaría directamente a millones de personas, incluidas numerosas familias latinas dependientes de estos apoyos.

Qué ocurre con los subsidios de Obamacare

El presidente comentó que podría considerar una extensión si eso da tiempo para que el Congreso avance en las reformas que él respalda.

Aunque dijo que preferiría no extender los subsidios, admitió que “quizás sea necesaria algún tipo de extensión”, según Politico.

Reporter: Mr. President, are you planning to unveil a healthcare plan anytime soon in one place? Trump: Well, we're looking at different alternatives. I mean, I like my plan the best: don't give any money to the insurance companies—give it to the people directly. Let them go out…

La Casa Blanca preparó una propuesta de dos años, pero enfrentó oposición de líderes republicanos, especialmente del presidente de la Cámara, Mike Johnson.

La propuesta incluía límites de ingresos y eliminación de planes gratuitos.

Trump también impulsa un modelo alternativo que entregaría dinero directamente a los beneficiarios mediante cuentas de ahorro para la salud. “No den dinero a las aseguradoras. Dénselo directamente a la gente”, afirmó.