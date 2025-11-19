Trump quiere terminar Obamacare y darle dinero a la gente ¿Cómo afectaría a latinos?

Trump rechaza extender subsidios de la ACA.

Su propuesta: enviar fondos directamente a las personas.

Millones enfrentarían aumentos abruptos en las primas.

El presidente Trump anunció que no apoyará la extensión de los subsidios ampliados de la ACA, decisión que complica las negociaciones en el Congreso.

En su lugar, propone entregar dinero directamente a los ciudadanos en vez de destinarlo a las aseguradoras.

Con millones de estadounidenses a punto de enfrentar aumentos considerables en sus primas, la comunidad latina podría verse entre las más afectadas por la falta de una solución inmediata.

Seguro médico en Estados Unidos: el impacto de eliminar subsidios

La negativa del presidente a respaldar la extensión de subsidios ocurre apenas semanas antes de que expiren fondos clave, los cuales ayudan a millones de familias a pagar su seguro médico en Estados Unidos.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Estos subsidios limitaban el costo de un plan de referencia al 8.5 % del ingreso familiar y fueron esenciales durante la pandemia.

Sin ellos, el panorama cambia de forma drástica: