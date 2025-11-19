Trump quiere terminar Obamacare y darle dinero a la gente ¿Cómo afectaría a latinos?
Publicado el 11/19/2025 a las 17:13
- Trump rechaza extender subsidios de la ACA.
- Su propuesta: enviar fondos directamente a las personas.
- Millones enfrentarían aumentos abruptos en las primas.
El presidente Trump anunció que no apoyará la extensión de los subsidios ampliados de la ACA, decisión que complica las negociaciones en el Congreso.
En su lugar, propone entregar dinero directamente a los ciudadanos en vez de destinarlo a las aseguradoras.
Con millones de estadounidenses a punto de enfrentar aumentos considerables en sus primas, la comunidad latina podría verse entre las más afectadas por la falta de una solución inmediata.
Seguro médico en Estados Unidos: el impacto de eliminar subsidios
La negativa del presidente a respaldar la extensión de subsidios ocurre apenas semanas antes de que expiren fondos clave, los cuales ayudan a millones de familias a pagar su seguro médico en Estados Unidos.
- Estos subsidios limitaban el costo de un plan de referencia al 8.5 % del ingreso familiar y fueron esenciales durante la pandemia.
Sin ellos, el panorama cambia de forma drástica:
- Las primas podrían aumentar hasta 114 %.
- Millones perderían acceso a planes de salud asequibles.
- El sistema enfrentaría una presión sin precedentes.
Obamacare ante un cambio estructural
El rechazo a extender los subsidios también pone en riesgo la continuidad de obamacare, ya que el sistema se sostiene en parte gracias a estos fondos.
Durante el cierre del gobierno, los demócratas intentaron forzar la prórroga, pero solo consiguieron un compromiso para someter el tema a votación.
El tiempo para una solución se agota.
Si los fondos expiran:
- Los costos del seguro aumentarán,
- Millones perderán Medicaid,
- Los estados enfrentarán presión por cubrir brechas de atención.
Cómo se vería afectada la cobertura de salud de los latinos
La comunidad latina depende en gran medida de la cobertura de salud proporcionada por la ACA.
Para millones de familias, los subsidios marcan la diferencia entre poder tener un plan médico o quedar totalmente desprotegidos.
El impacto se vería en dos niveles:
1. Costos inalcanzables
Sin subsidios, muchas familias latinas tendrían que pagar miles de dólares adicionales al mes, lo que haría que la cobertura fuera insostenible.
2. Mayor riesgo económico y médico
La pérdida de Medicaid implicaría un retroceso profundo en el acceso a servicios preventivos, tratamientos, medicamentos y atención primaria.
Dinero directo: la propuesta que divide al Congreso
Trump insiste en que el único modelo aceptable es entregar dinero directamente a las personas.
El senador Rick Scott ya trabaja en un proyecto que permitiría depositar fondos federales en cuentas tipo HSA, permitiendo a los usuarios comprar la cobertura que deseen, según CNN.
Pero expertos advierten que:
- Este modelo podría debilitar la ACA,
- Los jóvenes sanos comprarían planes más baratos y menos completos,
- Las aseguradoras aumentarían las primas para quienes necesiten atención más costosa.
Qué sigue
Si el Congreso no actúa antes del 31 de diciembre, los subsidios expirarían y millones de hogares enfrentarán una crisis de costos.
Para los latinos, el acceso al seguro médico en Estados Unidos podría cambiar de manera drástica.
Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el sistema se mantiene, se modifica o entra en una etapa de costos incontrolables para las familias más vulnerables.