Casa Blanca admite segundo ataque pero rechaza acusaciones contra Hegseth de dar la orden

Segun informa CBS, La Casa Blanca reconoció que el operativo del 2 de septiembre incluyó un segundo ataque contra un presunto barco narcotraficante, pese a la polémica generada por el informe del Washington Post.

El reporte afirma que sobrevivientes quedaron en el agua tras el primer impacto y que fueron blanco de un segundo ataque, lo que desató fuertes cuestionamientos.

Aunque CBS News no ha verificado los detalles del Post, la revelación provocó exigencias de investigación inmediata por parte de legisladores de ambos partidos en el Congreso.

La acusación de que el ataque pudo haber buscado eliminar sobrevivientes abrió un debate sobre la legalidad de la operación bajo normas estadounidenses e internacionales.

White House confirms SECOND STRIKE on alleged narco-boat Hegseth didn’t order the survivors killed, but admiral who did was ‘well within his authority to do so’, spox says https://t.co/WdhDBhp6Ix pic.twitter.com/8Oa88Efymu — RT (@RT_com) December 1, 2025



El informe del Post aseguraba que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado verbalmente la orden de “no dejar sobrevivientes” antes de la operación.

Hegseth rechazó la acusación calificándola de falsa y afirmó que todas las operaciones cumplen con la ley y los estándares militares establecidos.

En conferencia, la secretaria de prensa Karoline Leavitt sostuvo que el gobierno niega rotundamente que Hegseth diera tal orden, aunque sí confirmó la existencia de dos ataques.

Leavitt afirmó que el almirante Frank Bradley actuó dentro de su autoridad legal para eliminar la amenaza representada por el barco narcotraficante.