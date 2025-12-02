Casa Blanca admite segundo ataque pero rechaza acusaciones contra Hegseth de dar la orden
Publicado el 12/01/2025 a las 19:48
- Casa Blanca confirma ataque
- Niegan orden de Hegseth
- Congreso exige investigación inmediata
Segun informa CBS, La Casa Blanca reconoció que el operativo del 2 de septiembre incluyó un segundo ataque contra un presunto barco narcotraficante, pese a la polémica generada por el informe del Washington Post.
El reporte afirma que sobrevivientes quedaron en el agua tras el primer impacto y que fueron blanco de un segundo ataque, lo que desató fuertes cuestionamientos.
Aunque CBS News no ha verificado los detalles del Post, la revelación provocó exigencias de investigación inmediata por parte de legisladores de ambos partidos en el Congreso.
La acusación de que el ataque pudo haber buscado eliminar sobrevivientes abrió un debate sobre la legalidad de la operación bajo normas estadounidenses e internacionales.
Casa Blanca niega orden de Hegseth
White House confirms SECOND STRIKE on alleged narco-boat
Hegseth didn’t order the survivors killed, but admiral who did was ‘well within his authority to do so’, spox says https://t.co/WdhDBhp6Ix pic.twitter.com/8Oa88Efymu
— RT (@RT_com) December 1, 2025
El informe del Post aseguraba que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado verbalmente la orden de “no dejar sobrevivientes” antes de la operación.
Hegseth rechazó la acusación calificándola de falsa y afirmó que todas las operaciones cumplen con la ley y los estándares militares establecidos.
En conferencia, la secretaria de prensa Karoline Leavitt sostuvo que el gobierno niega rotundamente que Hegseth diera tal orden, aunque sí confirmó la existencia de dos ataques.
Leavitt afirmó que el almirante Frank Bradley actuó dentro de su autoridad legal para eliminar la amenaza representada por el barco narcotraficante.
Segundo ataque confirmado genera presión política
Let’s make one thing crystal clear:
Admiral Mitch Bradley is an American hero, a true professional, and has my 100% support. I stand by him and the combat decisions he has made — on the September 2 mission and all others since.
America is fortunate to have such men protecting…
— Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 1, 2025
Durante la rueda de prensa, un periodista insistió sobre si la orden del segundo ataque había provenido directamente del presidente Trump, pero la Casa Blanca lo rechazó.
Leavitt enfatizó que el presidente ha sido claro sobre la autoridad para usar fuerza letal contra narcoterroristas que intenten introducir drogas en Estados Unidos.
Hegseth, por su parte, publicó que Bradley es un “héroe estadounidense” y aseguró respaldarlo completamente en todas sus decisiones operativas.
Trump afirmó que no hubiera querido el segundo ataque, aunque expresó plena confianza en Hegseth y dijo que el secretario negó haber ordenado la muerte de sobrevivientes.
Congreso investiga posible ilegalidad del operativo
Exabogados militares afirmaron que el supuesto segundo ataque podría violar leyes nacionales e internacionales, lo que elevaría la gravedad del caso.
Legisladores como el senador Tim Kaine y el representante Mike Turner coincidieron en que, de ser cierto, podría considerarse un crimen de guerra.
El senador Roger Wicker confirmó que Hegseth reconoció que hubo dos ataques, aunque dijo que aún no sabe qué ocurrió con los posibles sobrevivientes.
Wicker señaló que se obtendrá la evidencia en audio y video para esclarecer los hechos, mientras Estados Unidos continúa ejecutando operaciones navales contra narcotráfico.