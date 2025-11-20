Buscar
Inicio » Lo Último » Internacional » Hijo del cantante Giovanny Ayala es secuestrado en Colombia

Hijo del cantante Giovanny Ayala es secuestrado en Colombia

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, ocurrió en una zona rural de Cajibío, Cauca
Por 
2025-11-20T02:02:26+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/19/2025 a las 21:02

  • Secuestran a Miguel Ayala
  • Disidencias FARC interceptan vehículo
  • Búsqueda continúa en el Cauca

Segun informa la agencia EFE, Miguel Ayala fue secuestrado por disidencias de las FARC mientras se movilizaba en una carretera del Cauca.

La Policía confirmó que el rapto ocurrió en el municipio de Cajibío el martes.

El general Henry Yesid Bello informó que Ayala viajaba con su mánager en un vehículo de transporte contratado.

El grupo responsable sería el frente Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central.

Ruta del viaje y hechos previos al secuestro


Miguel Ayala había estado en Popayán realizando presentaciones artísticas.

Viajaba hacia Cali para tomar un vuelo con destino a Bogotá.

Junto a él fue secuestrado su mánager, Nicolás Pantoja, quien lo acompañaba en la ruta.

Ambos fueron desviados hacia una zona rural al norte de Cajibío.

Responsabilidad del frente Jaime Martínez en el secuestro de Miguel Ayala


El general Bello indicó que el secuestro ocurrió en el caserío El Túnel.

Los responsables serían hombres armados del frente Jaime Martínez.

Esta estructura pertenece al Estado Mayor Central liderado por alias Iván Mordisco.

Las autoridades reforzaron operativos de búsqueda para ubicar a los secuestrados.

Reacción pública de Giovanny Ayala ante el secuestro

Secuestran a Miguel Ayala, Búsqueda continúa, Giovanny Ayala MundoNOW
Secuestro de Miguel Ayala en Colombia desata alarma nacional FOTO: IG giovannyayalaoficial

Giovanny Ayala pidió respeto y prudencia ante la situación de su hijo.

Aseguró que no es momento para comentarios hirientes ni especulaciones.

Agradeció las muestras de apoyo recibidas desde el inicio de la crisis.

Expresó que la familia vive momentos de profundo dolor e incertidumbre.

Violencia y presencia armada en el departamento del Cauca

El Cauca es una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

En el territorio operan disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos criminales.

Estas estructuras se disputan rutas del narcotráfico y actividades ilícitas.

La inseguridad ha generado desplazamientos, ataques y altos riesgos para la población.

