Hijo del cantante Giovanny Ayala es secuestrado en Colombia

Secuestran a Miguel Ayala

Disidencias FARC interceptan vehículo

Búsqueda continúa en el Cauca

Segun informa la agencia EFE, Miguel Ayala fue secuestrado por disidencias de las FARC mientras se movilizaba en una carretera del Cauca.

La Policía confirmó que el rapto ocurrió en el municipio de Cajibío el martes.

El general Henry Yesid Bello informó que Ayala viajaba con su mánager en un vehículo de transporte contratado.

El grupo responsable sería el frente Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central.

Ruta del viaje y hechos previos al secuestro

#URGENTE | Acaban de secuestrar en el Cauca al hijo del cantante de música popular, Giovanny Ayala. El plagio ocurrió en el mismo lugar en donde disidentes de FARC intentaron asesinar la semana pasada al senador Temístocles Ortega. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/MF6ES0qtS8 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 19, 2025



Miguel Ayala había estado en Popayán realizando presentaciones artísticas.

Viajaba hacia Cali para tomar un vuelo con destino a Bogotá.

Junto a él fue secuestrado su mánager, Nicolás Pantoja, quien lo acompañaba en la ruta.

Ambos fueron desviados hacia una zona rural al norte de Cajibío.