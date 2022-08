Las autoridades confirmaron que la víctima se encontraba en un lugar público cuando de manera repentina apareció un vehículo del cual descendieron varios de sus tripulantes y por la fuerza se la llevaron, desde ese día a la fecha no se sabe nada de su paradero, por lo cual se abrió una carpeta de investigación.

Secuestran a luchador mexicano conocido como Lepra MX, su nombre Salvador García, es también funcionario de Irapuato, Guanajuato, confirman autoridades que desde el sábado no se sabe nada de él, luego que plena función de lucha libre, varios hombres lo subieran por la fuerza a un vehículo y se lo llevaron, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Sin Embargo .

Secuestran luchador Lepra MX: ¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

Ante el hecho, el Secretario de Seguridad, Ricardo Benavides Hernández, dijo: “Tuvimos conocimiento de este hecho, no es un tema de desaparición forzada, la desaparición forzada tiene que ver con la autoridad, no sabemos si ese término lo va a determinar el Ministerio Público, que es quien determina el hecho delictivo, pero tenemos conocimiento que no ha aparecido esta persona en su domicilio”.

Además, el funcionario dio más detalles sobre lo que pasaría en los siguientes días para tratar dar con el paradero del gladiador mexicano: "Hasta este momento la investigación la tiene el Ministerio Público, nosotros estamos atentos, le he pedido al área de Proximidad Social que se acerque a la familia para poder ver en qué podemos ayudarlos".