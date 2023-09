¿Lucero y Yuri fueron víctimas de Sergio Andrade?

Gloria Trevi: La ganadora del concurso

Como se mencionó anteriormente, en esa época se realizó un concurso para encontrar a la doble de Chispita (Lucero). La ganadora fue Gloria Trevi.

Mary Boquitas recuerda que le sorprendía que el productor musical le hablara con insistencia de la cantante juvenil.

«Él me decía, tú no me harás lo que me hizo Lucerito, ¿verdad? Yo no entendía porque cada vez me la mencionaba más como si se tratara de una competencia».

Según el compositor, Lucero sentía lo mismo por él, pero sus papás se encargaron de alejarla de su lado.