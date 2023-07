Se anunció hoy que la nueva serie original ‘Secretos de las Indomables’ se estrenará en Canela.TV, una app totalmente gratis y en español, el 17 de agosto con un total de 10 episodios que estarán disponibles semanalmente. Para celebrar este acontecimiento, MundoNOW presenta un adelanto de la serie y un video detrás de cámaras donde se revelan los looks de cada Indomable y algunos momentos espontáneos de la sesión de fotos de la nueva serie.

SECRETOS DE LAS INDOMABLES: Dan más detalles de la serie

La serie está producida por Canela Media en asociación con Enrique Sapene y Rubén Consuegra, de River Waves Productions, quienes también produjeron ‘Secretos de Villanas’. La campaña de promoción fue producida con la dirección creativa de Alexis Gabriel, Director Creativo de Canela Media, y Oswald Méndez, Chief Marketing Officer de Canela Media.

El estilista de moda de celebridades, Steven Lassalle, fue el estilista para la campaña de la serie con la fotografía de Michael Schwartz de Copious Management y la dirección del video de Charlie Nelson de la compañía We Want to Film. ‘Secretos de las Indomables’ se puede ver completamente gratis a partir del 17 de agosto al descargar la app CanelaTV. También puedes disfrutar de la primera temporada de ‘Secretos de Villanas’, la cual ya está disponible.