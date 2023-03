Alejandro Camacho, era supuestamente amigo de Humberto Zurita , sin embargo esto no detuvo al actor de ‘Cuna de Lobos’, pues según unas declaraciones que hizo en entrevista, el quedó completamente ‘flechado’ por la bella actriz, incluso sabiendo que su amigo y ella tenían una ‘historia de amor’.

De acuerdo con los datos reportados por Tv Notas, revista mexicana, la relación entre Humberto Zurita, actor mexicano y Rebecca Jones, aún no acababa por completo y aún seguían teniendo un romance, sin embargo las cosas les cambiarían a los dos, luego de que ella conociera a Alejandro Camacho.

¿Alejandro Camacho ‘le bajó’ la novia a Humberto Zurita?

Cabe resaltar que en aquel entonces, Alejandro Camacho tenía una relación con Alma Muriel, y Zurita continuaba manteniendo su romance con Rebecca. Sin embargo, Camacho confesó al programa ‘La Saga’ con Adela Micha, que él nunca antes se había enamorado de la novia de alguno de sus amigos.

Sin embargo, el actor mexicano le confesó a Adela Micha, que él comenzó su relación con Rebecca cuando ya no estaba con Humberto Zurita: “nunca, jamás me he metido con las chavas de mis amigos, ya si tronaste, bueno… sí ya había tronado y ella también”, dijo.