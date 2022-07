¡Revelan el secreto que Raúl González utilizó para bajar de peso! (VIDEO)

Raúl no solamente mostró la dieta que hizo, si no que llevó a un especialista en este tema al programa Despierta América, para hablar más a fondo acerca de lo que consiste el plan “Ayuno Intermitente”, pues fue el que utilizó Raúl para bajar muchísimos kilos que traía ‘de más’.

“El ayuno intermitente hace algo maravilloso con nuestro cuerpo, cuando comemos el azúcar sube, y luego baja, y no le damos chance a nuestro cuerpo a que se consuma y lo damos más”, dijo el doctor explicando lo que hace con el cuerpo. “Con el ayuno le damos chance a que el cuerpo haga todo el proceso, y no solamente guarda el azúcar, si no que regenera las células del cuerpo y funcione mejor de salud”, explicó.

Esto hizo Kim Kardashian para perder peso

Un tema bastante controversial fue el de Kim Kardashian, quien le contó al mundo cómo pudo enfundarse en el histórico y ajustadísimo vestido que Marilyn Monroe portó en 1962 para cantarle “Happy Birthday” al entonces Presidente estadounidense John F. Kennedy. “Me lo probé y no me quedaba bien. Entonces dije: ‘Dame tres semanas’. Tuve que perder más de siete kilos para hoy”, dijo la influencer, socialité y empresaria estadounidense el pasado 2 de mayo. “Fue todo un desafío, como prepararse para un papel en una película. Estaba decidida a encajar en él. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Tendremos una fiesta de pizzas y donuts en el hotel después de la gala”.

Kardashian, quien presume sus curvas, se salió con la suya: fue una de las protagonistas de esa noche de gala al evocar a la estrella de Los caballeros las prefieren rubias con el famoso naked dress que es parte de la colección del museo Ripley’s Believe It or Not!, en Orlando, Florida.

Pero como su "dieta", el portar ese vestido que brilla con sus 2 mil 500 cristales cosidos a mano, tuvo un serio inconveniente: no le cerró, lo que ocultó con un abrigo blanco que usó a manera de estola.