Sebastián Yatra y más famosos están de luto: El pasado 3 de enero, la influencer Elena Huelva quien por mucho tiempo, luchó contra un extraño cáncer llamado sarcoma de Ewing, falleció apenas empezando el año. En Instagram, antes de morir, dejó un mensaje en donde afirmó que se sentía ‘con miedo’.

Y es que Elena dijo no sentirse de la mejor forma ese día, posteriormente, dejó el mensaje en donde dijo sentirse asustada y unas horas después, se confirmó su deceso. Ahora, algunos famosos muy importantes están de luto tras la noticia de la muerte de la influencer, y así han expresado sus condolencias.

Te comentamos que en Instagram, antes de que se confirmara su muerte, Elena había escrito un mensaje en donde dijo sentirse ‘asustada’, debido a que no se sentía nada bien: “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto”, dijo.

"Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre", escribió la influencer quien falleció el pasado 3 de enero. Ahora, con esta noticia muchas personalidades del espectáculo han expresado sus mensajes de despedida.