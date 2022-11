“Es algo con lo que todo futbolista sueña”: Sebastián Sosa

Días antes de enterarse que sería uno de los 26 convocados de la Selección de Uruguay para participar en el Mundial de Qatar 2022, el portero Sebastián Sosa ofreció una entrevista a Radio Sport 890, la cual retomó Infobae, donde se expresó de la siguiente manera: “Es algo con lo que todo futbolista sueña. Lo he buscado, he querido estar y participar. Estoy agradecido con esta oportunidad que me toca vivir”.

Sin embargo, Sebastián no la tendrá nada fácil, ya que competirá por la titularidad con Sergio Rochet, quien juega en el Nacional de Uruguay, y Fernando Muslera, que milita en el Galatasaray de Turquía y que ya tiene experiencia mundialista. A diferencia de otras selecciones, el equipo charrúa no disputó partidos amistosos durante esta semana.