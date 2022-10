Sebastián Ligarde confiesa lo que nadie hubiera imaginado

En pleno programa en vivo, el famoso villano de telenovelas comparte que sufre por tumor en el colon

“Dios lo consuele y le dé la fortleza que necesita”, le dicen varios usuarios “Dios te sanará”. Seguidores del programa De primera mano de Imagen Entretenimiento quedaron en shock al enterarse que el actor mexicano Sebastián Ligarde, a quien se le recuerda principalmente por ser el villano de telenovelas como Quinceañera y María la del Barrio, entre muchas otras, sufre por tumor en el colon, enfermedad contra la que está luchando incansablemente. En entrevista para este show televisivo, el famoso ‘Memo’ agradeció en primer lugar por el interés y la preocupación que han mostrado muchas personas por su estado de salud, además de comentar que a partir de los 60 años de edad (él tiene 68), todos los seres humanos debemos de tener mucha cautela con todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, así como cuidarlo y checarlo. Sebastián Ligarde descubrió que tenía un tumor en el colon tras someterse a un chequeo rutinario Tranquilo, a pesar de enfrentarse a un delicado problema de salud, Sebastián Ligarde reveló que tras hacerse una colonoscopía de rutina, sin presentar ningún sintoma, le encontraron dos tumores: uno de 10 milimetros y otro de 33: “Cuando yo salí de ahí, el doctor me dijo que tenía una pelota de golf adentro del colon que no pudo sacar porque estaba unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello”. “Llevamos ya cuatro meses con distintos endoscopistas especialistas viendo exactamente cuál va a ser el procedimiento para remover esta masa grande que tengo en el colon. La otra de 10 milimetros si la sacó en ese momento, pero estamos aquí luchando poquito todavía con esta otra, que Dios mediante, creo que para noviembre sale de mí”, expresó Amedee Gerardo Ligarde Mayaudon, nombre verdadero del actor.

El villano de telenovelas no aguanta más y se dobla en pleno programa en vivo Luego de revelar que hoy en día se está enfrentando a trámites burocráticos, pues considera que este tumor ya debieron habérselo retirado, Sebadtián Ligarde no pudo más y se ‘dobló’: “Todo lo que muchas veces nosotros vemos como desgracias, son bendiciones, porque no sabemos si tenemos ‘mañana’. Todas las cosas que a mí antes me angustiaban, me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo”. “Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que ustedes amen y que todavía tengan la fuerza para poder hacer cosas, aunque esas cosas no les gusten, aunque tengan que lavar los trastes, aunque tengan que levantar la mier… del perro, aunque tengan que cambiar el agua al… yo qué sé”, dijo entre lágrimas el villano de telenovelas (Archivado como: Sebastián Ligarde rompe en llanto al confesar que sufre por tumor en el colon)

“Todo es una bendición”: Sebastián Ligarde Cabe recordar que, en 2013, Sebastián Ligarde hizo pública su homosexualidad en una entrevista para la revista TVyNovelas y que llevaba más de 20 años en una relación estable. Fue ese año que unió su vida a la de Jorge López Lira, quien al igual que el hijo del actor, lo ha acompañado en este difícil momento por el que está atravesando. “Mi hijo trata de hacerse siempre fuerte y a mi esposo siempre tengo que hacerlo fuerte a él, pues acaba de perder a su mamá hace 6 meses. Entonces se encuentra ahora enfrentado con esta situación que para él ha sido peor que para mí… Aunque me duela una cosa o me duela otra o me duela moverme, aunque me duela levantarme de la cama a veces, hay que hacerlo porque la fecha de caducidad existe y nadie sabemos cuando va a ser”.

Sebastián Ligarde ha vivido cuatro meses de mucho dolor psicológico y físico Antes de terminar con esta entrevista, Sebastián Ligarde reveló que ha vivido cuatro meses de dolor psicológico y físico, pero a pesar de esto, le agradece a la vida por ‘los momentos de vida’: “Yo estoy muy feliz desde hace 20 años siendo maestro de actuación. Para mí, ver a mis alumnos convertirse en actores, y muchos de ellos ya profesionales, incluso protagonistas, es lo que más me satisface en la vida”. “Me encanta actuar, pero creo que eso ya fue, de alguna manera, y ahorita me quiero dedicar a seguir dando clases. Me gustaría un día dar clases en México, tengo esa espina enterrada, que no he podido ir a mi México a dar clases y ser maestro de una técnica de actuación maravillosa que es la Meisner. Tengo 18 años con la escuela en Miami y no he podido ir a dar clases a México, ojalá que la vida me conceda regresar a mi casa y regresar a mi pais”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).