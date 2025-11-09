Sean Duffy advierte reducción de vuelos antes del Thanksgiving

Sean Duffy alerta caos aéreo

Vuelos reducidos por cierre gubernamental

Posible apoyo militar en aeropuertos

Segun informa USATODAY, El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que las demoras y cancelaciones en los vuelos podrían empeorar significativamente en los próximos días, a medida que el país se adentra en el tercer día de recortes obligatorios debido al cierre del Gobierno federal.

En una entrevista con CNN el domingo 9 de noviembre, Duffy afirmó que el panorama para los viajeros será cada vez más complicado conforme se acerque el Thanksgiving, una de las fechas más concurridas del año para el transporte aéreo.

“Esto solo va a empeorar”, aseguró Duffy. “En las dos semanas previas al Thanksgiving, veremos cómo los viajes aéreos se reducen drásticamente”.

El funcionario explicó que el principal motivo detrás de las restricciones es la escasez de personal en el control del tráfico aéreo, un problema que se ha agudizado por la falta de pago a los empleados federales durante el cierre gubernamental.

Caos en aeropuertos por cancelaciones masivas

«You’re going to have air travel slow to a trickle.» Transportation Sec. Sean Duffy said U.S. flights will significantly reduce heading into the Thanksgiving holiday as long as the government shutdown continues. pic.twitter.com/QyAB5RcgcZ — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 9, 2025



“Tenemos mucha gente que quiere volver a casa por las fiestas, quieren ver a sus familias, quieren celebrar esta gran fiesta estadounidense”, dijo Duffy.

“Miren, muchos de ellos no van a poder subirse a un avión, porque no va a haber muchos vuelos a menos que esto vuelva a la normalidad”.

Según el secretario de Transporte, la única forma de evitar un colapso total en los aeropuertos es reabrir de inmediato el gobierno federal, para que los controladores aéreos puedan retomar su labor con normalidad.

Duffy destacó que los controladores federales llevan más de un mes sin cobrar, una situación que ha provocado ausentismo y cancelaciones en turnos críticos.