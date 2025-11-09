Sean Duffy advierte reducción de vuelos antes del Thanksgiving
Publicado el 09/11/2025 a las 15:03
- Sean Duffy alerta caos aéreo
- Vuelos reducidos por cierre gubernamental
- Posible apoyo militar en aeropuertos
Segun informa USATODAY, El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que las demoras y cancelaciones en los vuelos podrían empeorar significativamente en los próximos días, a medida que el país se adentra en el tercer día de recortes obligatorios debido al cierre del Gobierno federal.
En una entrevista con CNN el domingo 9 de noviembre, Duffy afirmó que el panorama para los viajeros será cada vez más complicado conforme se acerque el Thanksgiving, una de las fechas más concurridas del año para el transporte aéreo.
“Esto solo va a empeorar”, aseguró Duffy. “En las dos semanas previas al Thanksgiving, veremos cómo los viajes aéreos se reducen drásticamente”.
El funcionario explicó que el principal motivo detrás de las restricciones es la escasez de personal en el control del tráfico aéreo, un problema que se ha agudizado por la falta de pago a los empleados federales durante el cierre gubernamental.
Caos en aeropuertos por cancelaciones masivas
«You’re going to have air travel slow to a trickle.» Transportation Sec. Sean Duffy said U.S. flights will significantly reduce heading into the Thanksgiving holiday as long as the government shutdown continues. pic.twitter.com/QyAB5RcgcZ
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 9, 2025
“Tenemos mucha gente que quiere volver a casa por las fiestas, quieren ver a sus familias, quieren celebrar esta gran fiesta estadounidense”, dijo Duffy.
“Miren, muchos de ellos no van a poder subirse a un avión, porque no va a haber muchos vuelos a menos que esto vuelva a la normalidad”.
Según el secretario de Transporte, la única forma de evitar un colapso total en los aeropuertos es reabrir de inmediato el gobierno federal, para que los controladores aéreos puedan retomar su labor con normalidad.
Duffy destacó que los controladores federales llevan más de un mes sin cobrar, una situación que ha provocado ausentismo y cancelaciones en turnos críticos.
Sean Duffy advierte reducción de vuelos antes del Thanksgiving
La Administración Federal de Aviación (FAA) ha ordenado recortes del 10% al 20% en los vuelos nacionales en 40 de los aeropuertos más importantes del país, lo que ya está generando un impacto considerable.
Las consecuencias se han sentido con fuerza durante el fin de semana.
De acuerdo con el sitio especializado FlightAware, más de 1.000 vuelos fueron cancelados el sábado 8 de noviembre, y para la mañana del domingo ya se habían registrado 1.100 cancelaciones adicionales.
Las escenas de colas interminables y pasajeros varados se han repetido en aeropuertos de todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles.
Duffy niega motivaciones políticas y culpa a los demócratas
Durante la entrevista con CNN, Duffy rechazó las acusaciones de líderes demócratas, incluido el senador Chuck Schumer, quienes han señalado que las medidas de restricción aérea podrían tener motivaciones políticas.
“Esto no es político, es estrictamente por seguridad”, respondió Duffy.
“Estoy haciendo lo que puedo en este lío que los demócratas me han dejado en el bolsillo. Y ahora estoy tratando de mantener a salvo al pueblo estadounidense y de que los aviones sigan volando”.
El secretario sostuvo que las medidas son temporales, pero necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y el funcionamiento mínimo del sistema aéreo.
El Pentágono podría apoyar con controladores aéreos
Duffy también reveló en una entrevista con Fox News que el Pentágono podría enviar controladores de tráfico aéreo “de reserva” para aliviar la situación si las condiciones no mejoran.
Según el funcionario, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se ofreció a desplegar personal especializado en los aeropuertos más congestionados del país.
“Si pudiéramos desplegarlos, y no sé si podemos, tendríamos que ver en qué espacios aéreos funcionan”, explicó Duffy.
Hasta el momento, el Departamento de Transporte no ha confirmado si la medida será implementada, pero reconoció que el apoyo militar podría ayudar a estabilizar temporalmente el tráfico aéreo.