El Secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, insta a dejar de usar pijamas en los vuelos
Publicado el 11/25/2025 a las 14:16
- Sean Duffy insta dejar de usar pijamas
- Campaña por mejores modales
- Llamado a viajar respetando
Con la llegada de la temporada navideña, millones de viajeros se preparan para transitar por aeropuertos abarrotados en Estados Unidos, un escenario que suele exponer tensiones, retrasos y comportamientos poco considerados entre pasajeros.
En este contexto, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, lanzó una advertencia directa sobre la forma en que muchos estadounidenses se presentan en las terminales aéreas y durante el vuelo, pidiendo cambiar hábitos que afectan la convivencia.
Según ‘Fox 13 Now’, en una entrevista reciente, Duffy llamó la atención sobre la tendencia de viajar “como si fueras a dormir”, una frase que utilizó para describir a quienes se presentan en pantuflas, pijamas o ropa inapropiada para un espacio público compartido.
“El secretario afirmó que la gente se viste como si fuera a dormir cuando vuela”, y añadió que dejar prendas sobre los asientos “no honraría al país”, un mensaje que encendió el debate en plena temporada alta.
La campaña busca recuperar la “Edad de Oro” de los viajes
Para responder a este panorama, el Departamento de Transporte lanzó la iniciativa “La Edad de Oro de los Viajes Empieza Contigo”, una campaña que apela a la nostalgia de épocas donde volar era considerado un acto social más elegante y respetuoso.
El video promocional abre con imágenes de pasajeros de décadas pasadas, vestidos con formalidad, caminando por terminales que el narrador describe como “un bastión de la civilidad”.
En contraste, aparecen escenas de vuelos actuales donde algunos viajeros colocan los pies descalzos en los asientos, participan en peleas a bordo o discuten con el personal.
El mensaje central del anuncio es contundente: “Los buenos modales no se detienen en la puerta de embarque”, instando a los ciudadanos a “devolver la civilidad y la cortesía a los cielos”.
Preguntas clave para viajar con respeto durante las fiestas
Sean P. Duffy enumeró una serie de gestos básicos que, según él, marcan una diferencia notable en la experiencia colectiva de viajar, especialmente cuando los aeropuertos están abarrotados.
Entre las preguntas que propone reflexionar destaca: “¿Te vistes con respeto?” y también “¿Estás diciendo por favor y gracias en general?”.
El funcionario también pidió prestar atención a quienes podrían necesitar ayuda, como embarazadas o personas mayores al momento de subir equipaje al compartimento superior.
Además, cuestionó el comportamiento de los padres durante los desplazamientos: “¿Estás controlando a tus hijos y ayudándolos en el aeropuerto?”, una consulta que generó amplio eco en redes sociales.
Datos preocupantes respaldan la urgencia de la campaña
La iniciativa surge en un contexto donde el comportamiento disruptivo en vuelos ha aumentado de forma alarmante, según estadísticas de la Administración Federal de Aviación.
De acuerdo con ‘News 24 online’, los datos de 2019 mostraron un incremento del 400 % en arrebatos dentro de aviones, que incluyen desde discusiones violentas hasta agresiones físicas, acumulando más de 13,800 incidentes con pasajeros indisciplinados.
A partir de 2020, las cifras se multiplicaron por seis y para 2024 volvieron a duplicarse frente a los registros prepandemia, lo que evidencia una tendencia creciente de conflictos en el aire.
Incluso se reportó que uno de cada cinco auxiliares de vuelo sufrió agresiones físicas en 2021, un indicador que preocupa tanto a autoridades como a trabajadores del sector.
Un llamado a reconstruir la cortesía en los viajes
La campaña subraya un mensaje final que busca reconectar a los estadounidenses con valores compartidos y disminuir tensiones: «Los estadounidenses ya se sienten divididos y estresados. Todos podemos aportar nuestra parte para recuperar la civilidad, los buenos modales y el sentido común».
El texto agrega que viajar debería recuperar su esencia de emoción y relajación, un propósito que, según sus promotores, es alcanzable si los pasajeros adoptan actitudes más amables.
El secretario Duffy insistió en que esta temporada ofrece la oportunidad de cambiar comportamientos y mejorar la experiencia tanto para pasajeros como para el personal aeronáutico.
Con aeropuertos que se preparan para recibir a millones de viajeros, las autoridades esperan que este llamado marque una diferencia visible en el ambiente de las terminales, según ‘Fox 13 Now‘ y ‘News 24 online‘.