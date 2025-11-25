El Secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, insta a dejar de usar pijamas en los vuelos

Sean Duffy insta dejar de usar pijamas

Campaña por mejores modales

Llamado a viajar respetando

Con la llegada de la temporada navideña, millones de viajeros se preparan para transitar por aeropuertos abarrotados en Estados Unidos, un escenario que suele exponer tensiones, retrasos y comportamientos poco considerados entre pasajeros.

En este contexto, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, lanzó una advertencia directa sobre la forma en que muchos estadounidenses se presentan en las terminales aéreas y durante el vuelo, pidiendo cambiar hábitos que afectan la convivencia.

Según ‘Fox 13 Now’, en una entrevista reciente, Duffy llamó la atención sobre la tendencia de viajar “como si fueras a dormir”, una frase que utilizó para describir a quienes se presentan en pantuflas, pijamas o ropa inapropiada para un espacio público compartido.

“El secretario afirmó que la gente se viste como si fuera a dormir cuando vuela”, y añadió que dejar prendas sobre los asientos “no honraría al país”, un mensaje que encendió el debate en plena temporada alta.

La campaña busca recuperar la “Edad de Oro” de los viajes

Para responder a este panorama, el Departamento de Transporte lanzó la iniciativa “La Edad de Oro de los Viajes Empieza Contigo”, una campaña que apela a la nostalgia de épocas donde volar era considerado un acto social más elegante y respetuoso.

El video promocional abre con imágenes de pasajeros de décadas pasadas, vestidos con formalidad, caminando por terminales que el narrador describe como “un bastión de la civilidad”.

En contraste, aparecen escenas de vuelos actuales donde algunos viajeros colocan los pies descalzos en los asientos, participan en peleas a bordo o discuten con el personal.

El mensaje central del anuncio es contundente: “Los buenos modales no se detienen en la puerta de embarque”, instando a los ciudadanos a “devolver la civilidad y la cortesía a los cielos”.