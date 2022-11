Los aficionados alemanes llenaron la Allianz Arena para un partido histórico, y los Bucs respondieron con una ofensiva balanceada al completar tres largos avances que acabaron en anotaciones, según The Associated Press. Rachaad White acumuló 105 yardas en 22 acarreos.

Brady conectó con Julio Jones y Chris Godwin para touchdowns y Leonard Fournette acarreó el balón para otra anotación para que los Bucs (5-5) alcanzaran el porcentaje de .500 y rompieran la racha de cuatro victorias de Seattle, de acuerdo con The Associated Press.

“No me sorprendería si eso se amplía en el futuro cercano”

El acuerdo actual incluye el primer partido previsto para este domingo en Alemania, además de un juego anual en las próximas tres temporadas, con Múnich y Fráncfort albergando los encuentros dos veces. “En nuestro compromiso, vamos a jugar aquí en los próximos cuatro años, por lo menos, y con al menos cuatro partidos”, dijo Goodell previo al juego entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Seahawks de Seattle en la Allianz Arena de Múnich.

“No me sorprendería si eso se amplía en el futuro cercano”, agregó. El comisionado no tomó preguntas de los medios de comunicación, pero sus comentarios reflejaron que tanto los Patriots de Nueva Inglaterra como los Chiefs de Kansas City buscan viajar a Alemania el próximo año. Informaron Yahoo Deportes, The Associated Press y Noroeste.