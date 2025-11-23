Buscar
Inicio » Entretenimiento » ¿Se van a casar? Lupillo Rivera y su pareja desatan rumores tras aparecer con vestido de novia

¿Se van a casar? Lupillo Rivera y su pareja desatan rumores tras aparecer con vestido de novia

Una filtración de imágenes encendió especulaciones sobre un posible enlace mientras la pareja del cantante mantiene el misterio.
Por 
2025-11-23T20:28:56+00:00
Lupillo Rivera y Tania Pimentel generan especulaciones de boda/Foto: Archivo MundoNOW vía Getty Images

Publicado el 11/23/2025 a las 15:28

  • Lupillo Rivera y Tania Pimentel
  • Vestido causa especulaciones
  • Rumores de compromiso

Lupillo Rivera volvió a colocarse en el centro de la conversación pública después de confirmar su relación con la modelo dominicana Tania Pimentel, a quien presentó como su novia en una reciente publicación en redes sociales.

La pareja ha mostrado una cercanía evidente, pero en los últimos días surgieron nuevas especulaciones luego de que se filtraran imágenes de Pimentel probándose un vestido de novia.

Las fotografías, que circularon ampliamente en plataformas digitales, despertaron dudas sobre un posible enlace matrimonial.

Aunque no hay confirmación oficial, el público no tardó en preguntarse si la pareja estaría ya dando pasos hacia el altar.

¿Boda o proyecto laboral?

Lupillo Rivera y Tania Pimentel
Lupillo Rivera y Tania Pimentel generan especulaciones de boda-Foto: Mezcalent

El periodista Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros en referirse al tema en su programa De Primera Mano.

El conductor aclaró que, en su opinión, las imágenes no necesariamente apuntan a una boda real, ya que Pimentel es actriz y modelo, por lo que podría tratarse de un trabajo profesional.

Me comuniqué ahorita con Lupillo Rivera, pero va en un vuelo, nada más me contestó que la semana que entra va a estar aquí con nosotros”, comentó al aire el periodista.

Infante añadió que el hecho de que las imágenes aparecieran en redes sociales podría deberse a una estrategia mediática: “Si publicaron estas imágenes en redes sociales fue para generar tema de conversación”.

Un vestido que llama la atención

En el set del programa, los conductores comentaron sobre el “chulo” vestido que lucía Tania Pimentel, destacando su elegancia y diseño.

Sin embargo, entre halagos también recordaron una de las supersticiones más arraigadas en torno a las bodas: que el novio no debe ver el vestido antes de la ceremonia.

Este detalle alimentó aún más la polémica, ya que Lupillo habría tenido acceso a las imágenes al mismo tiempo que el público.

Mientras la discusión crece, ni el cantante ni la modelo han confirmado si el atuendo corresponde a una ceremonia real o a un proyecto artístico.

Lupillo promete aclarar los rumores

Según reveló Gustavo Adolfo Infante, Lupillo Rivera tiene previsto aparecer en televisión en los próximos días.

Se espera que durante su visita al programa explique si el vestido de Pimentel es parte de un guion o si realmente existe una boda en puerta.

El cantante ha insinuado que la verdad será revelada muy pronto, lo que incrementa la expectativa entre su público.

Además, esta ola de rumores coincide con un momento delicado para él, pues recientemente recibió una demanda de Belinda por supuestos detalles que habría ventilado sobre su relación pasada.

Con rumores, imágenes en redes y declaraciones en televisión, la posible boda entre Lupillo Rivera y Tania Pimentel sigue siendo un misterio que podría resolverse en cuestión de días.

