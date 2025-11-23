¿Se van a casar? Lupillo Rivera y su pareja desatan rumores tras aparecer con vestido de novia

Lupillo Rivera y Tania Pimentel

Vestido causa especulaciones

Rumores de compromiso

Lupillo Rivera volvió a colocarse en el centro de la conversación pública después de confirmar su relación con la modelo dominicana Tania Pimentel, a quien presentó como su novia en una reciente publicación en redes sociales.

La pareja ha mostrado una cercanía evidente, pero en los últimos días surgieron nuevas especulaciones luego de que se filtraran imágenes de Pimentel probándose un vestido de novia.

Las fotografías, que circularon ampliamente en plataformas digitales, despertaron dudas sobre un posible enlace matrimonial.

Aunque no hay confirmación oficial, el público no tardó en preguntarse si la pareja estaría ya dando pasos hacia el altar.

¿Boda o proyecto laboral?

El periodista Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros en referirse al tema en su programa De Primera Mano.

El conductor aclaró que, en su opinión, las imágenes no necesariamente apuntan a una boda real, ya que Pimentel es actriz y modelo, por lo que podría tratarse de un trabajo profesional.

“Me comuniqué ahorita con Lupillo Rivera, pero va en un vuelo, nada más me contestó que la semana que entra va a estar aquí con nosotros”, comentó al aire el periodista.

Infante añadió que el hecho de que las imágenes aparecieran en redes sociales podría deberse a una estrategia mediática: “Si publicaron estas imágenes en redes sociales fue para generar tema de conversación”.